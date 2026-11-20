Chăm sóc da bằng mỹ phẩm chưa đủ, chế độ dinh dưỡng cũng là yếu tố cần được quan tâm để cải thiện vẻ đẹp từ bên trong.

Thực tế, cuộc sống bận rộn khiến không ít người thường xuyên lựa chọn đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán, bánh kẹo ngọt, nước uống nhiều đường, trong khi rau xanh và trái cây lại chưa được bổ sung đầy đủ. Một số người có thói quen bỏ bữa, ăn uống thất thường hoặc áp dụng chế độ giảm cân thiếu khoa học để nhanh chóng có vóc dáng như mong muốn. Những thói quen này có thể khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và diện mạo.

Đáng chú ý, một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh ngọt, nước ngọt, tinh bột tinh chế có thể liên quan đến tình trạng mụn ở một số người. Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết, thúc đẩy tuyến bã nhờn và phản ứng viêm, khiến mụn trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, không thể khẳng định cứ ăn đồ dầu mỡ là sẽ nổi mụn, bởi tình trạng này còn phụ thuộc vào nội tiết, di truyền, môi trường và cách chăm sóc da của mỗi người.

Không chỉ làn da, mái tóc cũng phản ánh phần nào tình trạng dinh dưỡng của cơ thể. Protein là thành phần cấu tạo chủ yếu của sợi tóc. Khi chế độ ăn thiếu protein, sắt, kẽm hoặc một số vi chất cần thiết, tóc có thể trở nên yếu, dễ gãy rụng. Việc ăn kiêng quá mức, giảm cân nhanh hoặc thường xuyên bỏ bữa cũng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Vì vậy, thay vì chỉ tìm kiếm những loại dầu gội, tinh dầu hay sản phẩm dưỡng tóc đắt tiền, mỗi người cần quan tâm hơn đến việc xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ, cân đối.

Chia sẻ về thói quen chăm sóc bản thân, chị Hồng Nhung, phường Nùng Trí Cao cho biết: Trước đây, tôi thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, uống trà sữa, nước ngọt nhưng lại ít ăn rau xanh và trái cây. Thời gian đó, da tôi nổi nhiều mụn dù đã thử sử dụng nhiều loại mỹ phẩm nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đi khám, bác sĩ tư vấn cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi thói quen giảm đồ ngọt, bổ sung rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Sau một thời gian, tôi nhận thấy làn da hồng hào hơn, vóc dáng cũng có những cải thiện tích cực.

Để duy trì vẻ ngoài tươi tắn và cơ thể khỏe mạnh, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng. Các loại rau xanh đậm như cải bó xôi, súp lơ xanh, rau cải cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa; cam, quýt, bưởi, ổi, kiwi, dâu tây giàu vitamin C, hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, duy trì độ đàn hồi của da. Cà rốt, bí đỏ, khoai lang chứa beta-carotene cần thiết cho sức khỏe làn da. Trong khi đó, trứng, cá, thịt nạc, sữa, đậu nành và các loại đậu cung cấp protein, axit amin giúp nuôi dưỡng mái tóc, duy trì và phát triển khối cơ, hỗ trợ vóc dáng săn chắc.

Bên cạnh đó, các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3; quả óc chó, hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh cung cấp chất béo không bão hòa, vitamin E và khoáng chất, góp phần duy trì chức năng bảo vệ tự nhiên của da và sức khỏe tổng thể. Các thực phẩm như thịt bò, hải sản, trứng cũng bổ sung sắt, kẽm cần thiết cho sự phát triển của tóc và sức khỏe móng. Đặc biệt, quả bơ giàu chất béo không bão hòa, có thể kết hợp trong các món salad, sinh tố hoặc bữa ăn hằng ngày để đa dạng khẩu phần dinh dưỡng.

Lựa chọn thực phẩm giàu dưỡng chất phù hợp góp phần nuôi dưỡng làn da, mái tóc và duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Xu hướng ăn uống lành mạnh như eat clean, sử dụng nước ép trái cây, sinh tố rau củ, thực đơn giàu protein đang được nhiều người trẻ quan tâm. Đây là những lựa chọn giúp đa dạng hóa khẩu phần ăn nếu được xây dựng hợp lý. Việc kết hợp rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt và tinh bột có lợi trong các bữa ăn không chỉ cung cấp năng lượng mà còn góp phần duy trì vóc dáng cân đối, thể lực và sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, không nên chạy theo các trào lưu detox, nhịn ăn hoặc cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm với mong muốn giảm cân, đẹp da trong thời gian ngắn. Việc sử dụng collagen, vitamin hay các sản phẩm bổ sung theo quảng cáo trên mạng xã hội cũng cần được cân nhắc, tránh tâm lý lạm dụng hoặc kỳ vọng vào hiệu quả tức thì. Một chế độ ăn uống lành mạnh cần bảo đảm sự đa dạng, cân đối và phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

Cùng với sự phát triển của các dịch vụ làm đẹp và nhu cầu chăm sóc ngoại hình, việc chủ động tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe cũng ngày càng cần thiết. Thay vì chỉ quan tâm đến những sản phẩm chăm sóc da, tóc đang được quảng bá trên thị trường, mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi đơn giản trong bữa ăn gia đình: tăng cường rau xanh, trái cây theo mùa; bổ sung thực phẩm giàu đạm, các loại hạt; hạn chế đồ uống nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Đây không phải phương pháp làm đẹp cấp tốc mà là cách chăm sóc cơ thể bền vững, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mỗi người.

Vẻ đẹp khỏe mạnh không chỉ được quyết định bởi những sản phẩm chăm sóc ngoại hình mà còn gắn liền với sức khỏe bên trong. Một chế độ dinh dưỡng đa dạng, kết hợp uống đủ nước, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên sẽ góp phần duy trì vóc dáng cân đối, diện mạo tươi tắn và tinh thần tích cực. Làm đẹp từ bên trong vì thế không phải xu hướng nhất thời mà là sự thay đổi trong nhận thức và lối sống, giúp mỗi người chăm sóc bản thân một cách khoa học, chủ động và lâu dài.