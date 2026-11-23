Ngày 14/11/2026, Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 63/2026/VBHN-TT-BQP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 52/2025/NĐ-CP ngày 01/3/2025 của Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn các chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; quy đôi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 52/2025/NĐ-CP, Nghị định số 209/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành

Điều 5, Văn bản hợp nhất số 63/2026/VBHN-TT-BQP quy định chế độ, chính sách đối với sĩ quan chuyển ngành như sau:

Sĩ quan chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng chế độ, chính sách quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP; trong đó, các trường hợp được miễn thi tuyển và được cấp tiền tàu xe, thực hiện như sau:

1. Được miễn thi tuyển trong các trường hợp sau:

a) Sĩ quan nguyên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước được chuyển về các cơ quan, đơn vị đã công tác trước khi nhập ngũ;

b) Sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được sắp xếp việc làm đúng ngành nghề chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo.

2. Sĩ quan chuyển ngành được cấp tiền tàu xe (loại thông thường) từ đơn vị về cơ quan mới.

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên

Điều 6 quy định chế độ, chính sách đối với sĩ quan phục viên như sau:

Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên; khi được cấp có thẩm quyền quyết định phục viên thì được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Điều 5 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 52/2025/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 338/2026/NĐ-CP; trong đó, chế độ trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần được thực hiện như sau:

1. Trợ cấp tạo việc làm tính theo công thức:

2. Trợ cấp phục viên một lần tính theo công thức:

Ví dụ 5: Đồng chí Hoàng Tuấn Mạnh, Thượng úy; sinh năm 1996, nhập ngũ tháng 9/2014, chức vụ Trung đội trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh B. Đồng chí Mạnh có nguyện vọng phục viên và được cấp có thẩm quyền đồng ý, quyết định phục viên kể từ ngày 01/10/2026.

Giả sử tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng liền kề trước thời điểm đồng chí Mạnh phục viên (tháng 9/2026) là 15.000.000 đồng/tháng, khi phục viên đồng chí Mạnh được hưởng chế độ trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần, như sau:

Trợ cấp tạo việc làm: 03 tháng x 15.000.000 đồng = 45.000.000 đồng.

Trợ cấp phục viên một lần: Đồng chí Mạnh có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2026 bằng 12 năm 01 tháng (được tính tròn là 12,5 năm), số tiền:

15.000. 000 đồng x 12,5 năm x 1,5 tháng = 281.250.000 đồng.

Tổng số tiền trợ cấp đồng chí Mạnh được nhận:

45.000. 000 đồng + 281.250.000 đồng = 326.250.000 đồng.