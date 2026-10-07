Chế độ, chính sách cho hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và thân nhân có gì mới?

Cụ thể, thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ được Chính phủ giao; Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo trình tự, thủ tục rút gọn: (1) Dự thảo Tờ trình; (2) Dự thảo Nghị định; (3) Bản so sánh thuyết minh; (4) Báo cáo rà soát.

Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn

Do thời gian gấp, nhằm bảo đảm thời gian trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn, đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm, có ý kiến tham gia đối với hồ sơ dự thảo Nghị định nêu trên (xem toàn văn tại đây) gửi về Bộ Quốc phòng trước ngày 11-10-2026 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo theo quy định.

Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, địa chỉ: Số 34C, Trần Phú, phường Ba Đình, TP Hà Nội, website: http://chinhsachquandoi.gov.vn; hoặc về Bộ Quốc phòng qua email: info@mod.gov.vn.