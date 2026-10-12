Chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tại hội thi, hội thao do cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức (tối đa 1 năm 1 lần) được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 90/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn: 90.000 đồng/người/ngày;

b) Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 70.000 đồng/người/ngày;

c) Giám sát điều hành, trọng tài chính: 90.000 đồng/người/buổi;

d) Thư ký, trọng tài khác: 70.000 đồng/người/buổi;

đ) Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ tại các điểm thi đấu: 60.000 đồng/người/buổi;

e) Chỉ đạo viên và lực lượng y tế, phục vụ các đoàn, đội thể thao: 60.000 đồng/người/ngày.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ chỉ huy, quản lý trong lĩnh vực tình báo quốc phòng được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo;

b) Có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan lĩnh vực tình báo; tham mưu các chủ trương, đường lối đối ngoại, hợp tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội, các chủ trương, định hướng phát triển tình báo quốc phòng, đạt hiệu quả cao;

c) Có kiến thức sâu, rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại, pháp luật, khoa học và công nghệ; đặc biệt xuất sắc về nghiệp vụ tình báo quốc phòng; có tư duy đổi mới, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo;

d) Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, hiệu quả cao, tạo nên sự tiến bộ, phát triển của tình báo quốc phòng.