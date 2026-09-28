Chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tại giải thi đấu thể thao quân đội quốc tế do Bộ Quốc phòng tổ chức ở trong nước được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 90/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Quan chức, giám sát, trọng tài người nước ngoài: Thực hiện theo quy định hoặc thông lệ của từng giải đấu.

b) Thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng, phó các tiểu ban chuyên môn (người Việt Nam): 510.000 đồng/người/ngày;

c) Thành viên các tiểu ban: 290.000 đồng/người/ngày;

d) Giám sát điều hành, trọng tài chính (người Việt Nam): 340.000 đồng/người/buổi;

đ) Thư ký, trọng tài khác (người Việt Nam): 170.000 đồng/người/buổi;

e) Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ tại các điểm thi đấu (người Việt Nam): 100.000 đồng/người/buổi.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn dược học quân sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trên lĩnh vực dược học nói chung, dược học quân sự nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất, bảo quản dược phẩm, vaccine;

b) Chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến cải tiến về tổ chức, quản lý, nghiên cứu, sản xuất dược phẩm phục vụ khám, điều trị bệnh, được cấp có thẩm quyền công nhận, ứng dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

c) Đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư này (đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).