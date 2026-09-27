Chế độ ăn giàu protein hỗ trợ giảm cân như thế nào?

NỘI DUNG 1. Chế độ ăn giàu protein là gì? 2. Các nguồn protein thường gặp 3. Chế độ ăn giàu protein có những lợi ích gì đối với việc giảm cân?

Chế độ ăn giàu protein không hề phức tạp, ví dụ những món ăn quen thuộc như một bát canh đậu hầm ấm áp vào bữa tối, một nắm đậu xanh rang làm món ăn nhẹ nhanh gọn, hay những quả trứng ngon lành cho bữa sáng. Những lựa chọn đơn giản, thường nhật này đã giúp ông bà ta khỏe mạnh và sống thọ.

1. Chế độ ăn giàu protein là gì?

Chế độ ăn giàu protein bao gồm việc bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein để giúp kiểm soát cân nặng, xây dựng cơ bắp và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Theo khuyến nghị từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ dinh dưỡng hợp lý cho người Việt trưởng thành, khỏe mạnh là: carbohydrate (chiếm 55 - 65% tổng năng lượng khẩu phần), protein (15 - 20%, tối thiểu 1,13 g/kg cân nặng/ngày) và chất béo (20 - 25%). Sự cân bằng này giúp chúng ta có đủ năng lượng đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trong chế độ ăn giàu protein, các nguồn protein như đậu lăng, phô mai, sữa chua, trứng, thịt gà, cá, đậu và các loại hạt chiếm phần lớn trong các bữa ăn hàng ngày. Trọng tâm là giảm lượng carbohydrate từ ngũ cốc, thực phẩm nhiều đường, đồ tráng miệng và chất béo.

Để đáp ứng nhu cầu protein trong chế độ ăn chay, hãy bổ sung nhiều nguồn protein khác nhau như các loại đậu, đậu lăng, đậu phụ và phô mai. Protein làm tăng cảm giác no, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh đái tháo đường.

Chế độ ăn giàu protein có thể được điều chỉnh phù hợp với cả người ăn chay và người không ăn chay, giúp việc ăn uống lành mạnh trở nên linh hoạt và hiệu quả.

2. Các nguồn protein thường gặp

Dựa vào thành phần acid amin, protein được chia thành hai nhóm: protein từ động vật (thường chứa đủ các acid amin thiết yếu) và protein từ thực vật.

Các nguồn protein từ thực phẩm thường gặp. Ảnh minh họa AI.

2.1. Nguồn protein từ động vật

Protein có nguồn gốc từ động vật là protein hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các acid amin thiết yếu mà cơ thể cần. Các nguồn chính bao gồm:

2.2. Nguồn protein thực vật

Protein thực vật về cơ bản là các nguồn protein chay, thường là protein không hoàn chỉnh, nhưng việc kết hợp các nguồn khác nhau có thể giúp tạo ra lượng protein cân bằng. Các nguồn protein thực vật chính bao gồm:

Nhiều người cho rằng các loại thực phẩm như đậu lăng, sữa chua và sữa là nguồn protein dồi dào nhưng vấn đề là chúng chứa nhiều carbohydrate hơn protein. Mặc dù chúng có protein, nhưng lượng đó không đủ để trở thành lựa chọn protein chính. Ví dụ:

Sữa chua: Trong 100 ml sữa chua cung cấp 4 g carbohydrate nhưng chỉ có 3 g protein.

Đậu lăng: 100 g đậu lăng chứa 47 g tinh bột nhưng chỉ có 22 g protein.

Sữa: Tương tự, trong 100 ml sữa bò có 5 g carbohydrate và chỉ 3 g protein.

Những thực phẩm này thực chất có thể cung cấp nhiều carbohydrate hơn protein, không hỗ trợ nhiều cho mục tiêu giảm cân.

3. Chế độ ăn giàu protein có những lợi ích gì đối với việc giảm cân?

Chế độ ăn giàu protein có thể hỗ trợ giảm cân thông qua một số tác động thiết thực như:

Giúp kiểm soát cơn đói: Protein giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Các bữa ăn giàu protein có thể làm giảm thói quen ăn vặt, đặc biệt hữu ích trong việc kiểm soát cơn thèm ăn đêm khuya.

Tăng cường đốt cháy calo trong quá trình tiêu hóa:So với carbohydrate và chất béo, protein cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, do đó lượng calo tiêu hao sẽ tăng lên một chút. Điều này có nghĩa là cơ thể tự nhiên sử dụng nhiều calo hơn để xử lý các thực phẩm giàu protein.

Ổn định lượng đường trong máu:Bổ sung protein vào bữa ăn giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, giảm hiện tượng đường huyết tăng giảm đột ngột, thường dẫn đến cảm giác thèm ăn.

Hỗ trợ sức khỏe cơ bắp:Protein giúp sửa chữa và tái tạo mô cơ sau khi tập luyện, hỗ trợ duy trì cơ bắp trong khi giảm mỡ. Tập thể dục đều đặn kết hợp với việc bổ sung đủ protein sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ mất cơ khi giảm cân. Sự kết hợp giữa việc bổ sung protein và tập luyện đảm bảo cơ thể có đủ dưỡng chất cần thiết để bảo vệ khối lượng cơ bắp, giúp quá trình giảm cân lành mạnh và bền vững hơn.