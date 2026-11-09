Chè đậu hũ - Từ mô hình kinh doanh đến hành trình du lịch văn hoá được kể chuyện bên bờ sông Hương

Đậu hũ, hay còn gọi là tào phớ, vốn là món ăn quen thuộc với người Việt. Tuy nhiên, khi thưởng thức giữa khung cảnh sông nước hữu tình của Huế, món quà dân dã này lại mang đến một cảm nhận rất khác.

Cũng tò mò từ hiện tượng “fomo” (hội chứng sợ bỏ lỡ) theo cơn sốt chè đầu hũ đang càn quét chúng tôi có mặt tại chân chùa Thiên Mụ - nơi sản sinh ra các bức ảnh đẹp nao lòng đặc trưng rất Huế. Giữa không gian thơ mộng bên dòng sông Hương, thưởng thức một chén đậu hũ ngọt thanh, ngắm ánh hoàng hôn buông xuống dưới chân chùa Thiên Mụ đang trở thành trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo người dân và du khách khi đến với Cố đô Huế.

Hình ảnh món quà dân dã bên bờ sông Hương

Theo tìm hiểu của phóng viên mô hình kinh doah này vốn dĩ đã được triển khai từ thời gian ngắn trước đây nhưng mãi đến sau này địa điểm này mới được người dân và đông đảo du khách biết đến. Được biết, trước đó Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Long - TP. Huế tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên kết đậu hũ Hương Long. Đây là hoạt động nhằm tập hợp những hộ kinh doanh đậu hũ tại khu vực dưới chân chùa Thiên Mụ, hướng đến xây dựng hình thức kinh doanh có tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

Thông qua mô hình liên kết, các hộ kinh doanh được định hướng thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan và cùng xây dựng phong cách phục vụ thân thiện. Đặc biệt, việc phát huy hình ảnh người phụ nữ Huế trong tà áo dài truyền thống khi giới thiệu món ăn địa phương cũng góp phần tạo nên nét nhận diện riêng cho trải nghiệm ẩm thực này.

Tổ liên kết đậu hũ Hương Long, thuộc phường Kim Long, được hình thành nhằm xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp

Những buổi chiều thời tiết thuận lợi, khi nắng dần dịu lại, khu vực phía trước chùa Thiên Mụ (TP. Huế) bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách tìm đến đây để hóng mát, ngắm dòng sông Hương lững lờ trôi và thưởng thức món đậu hũ dân dã đã trở thành một nét đặc trưng của điểm đến.

Theo chia của các quầy bán tại đây từ khi thành lập lượng khách đổ về cũng có phần rộn ràng hơn. Những hôm thời tiết dễ chiụ, từ buổi xế trưa khách đã bẳt đầu xuất hiện. Tuy nhiên khoảng sau 16 giờ 30 phút, nơi đây càng đông vui hơn. Nhiều người lựa chọn những vị trí thoáng đãng, hướng tầm mắt ra sông Hương để chờ khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau những rặng cây, nhuộm không gian trong sắc vàng cam dịu nhẹ. Giữa khung cảnh ấy, những hàng đậu hũ nhỏ dưới chân chùa Thiên Mụ trở thành điểm dừng chân được nhiều người yêu thích. Điểm đặc biệt là giữa cái không khí hoài cổ ấy món ăn giải nhiệt nghìn năm tuổi này lại cũng phải tự “nâng cấp” bản thân để phù hợp với dòng chảy thời đại.

Các chị bán hàng cho biết, khách ở đây không tuân theo một quy tắc nào cả, đủ mọi lứa tuổi nên từ món đậu hũ truyền thống phù hợp với những người trung niên cho đến các “phiên bản” mới nhất đi kèm với các topping như trân châu, cốt dừa hay đường đen, đáp ứng sở thích đa dạng của thực khách, đặc biệt là giới trẻ.

Sự hào hứng của khách du lịch khi thưởng thức món ăn bình dân ở Huế

Không chỉ được yêu thích bởi cảnh sắc và ẩm thực, hoạt động kinh doanh đậu hũ dưới chân chùa Thiên Mụ còn ghi dấu sự chuyển biến theo hướng văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.

Trước đây, việc buôn bán tại khu vực này chủ yếu diễn ra tự phát, đôi lúc xuất hiện tình trạng chèo kéo, tranh giành khách và rác thải nhựa ảnh hưởng đến cảnh quan. Từ thực tế đó, mô hình Tổ liên kết đậu hũ Hương Long, thuộc phường Kim Long, được hình thành nhằm xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp và nâng cao chất lượng phục vụ

Khi mô hình ra đời, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế, từng gửi lời mời gọi gần gũi: “Đến Huế, bạn không nên bỏ qua cơ hội ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Hương cùng với ăn một chén đậu hũ dưới chân chùa Thiên Mụ”. Theo ông Định, việc thành lập tổ liên kết là một trong những nỗ lực cụ thể nhằm xây dựng môi trường du lịch Huế “Văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc”.

Thay cho hình ảnh buôn bán tự phát, mô hình hướng đến không gian kinh doanh ngăn nắp, sạch sẽ, hạn chế rác thải và nâng cao chất lượng phục vụ. Những tủ hàng được sắp xếp gọn gàng, tạo diện mạo chỉn chu hơn cho điểm đến vốn đã thu hút đông đảo du khách.

Đặc biệt, hình ảnh những người phụ nữ Huế trong tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng mời khách thưởng thức đậu hũ đã trở thành nét đẹp riêng. Không còn những lời chèo kéo ồn ào, thay vào đó là lời chào thân tình, nụ cười hiền hậu và phong cách phục vụ gần gũi, góp phần thể hiện sự tinh tế, hiếu khách của người dân Cố đô.