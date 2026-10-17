Chế biến thịt sấy, lạp sườn từ lợn nhiễm virus dịch tả châu Phi

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định đối với Bùi Thị Hiền. Ảnh: CACC

Ngày 17/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Đoàn (SN 1983) và Bùi Thị Hiền (SN 1976), cùng trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/7, từ nguồn tin phản ánh của người dân, Công an xã Vĩnh Hưng kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn, chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa. Nhiều sản phẩm không có tem, nhãn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Hiền để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định đối với Chu Văn Đoàn. Ảnh: CACC

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt nguyên liệu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm; không thu mua, sử dụng thịt động vật mắc bệnh, ôi hỏng hoặc không rõ nguồn gốc để chế biến, kinh doanh; chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm được phép theo quy định. Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi hoặc điều kiện bảo quản. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.