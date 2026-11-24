Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các video ghi lại cảnh người điều khiển xe máy dùng băng keo dán, che lấp biển số nhằm tránh bị nhận diện. Đây là hành vi vi phạm giao thông và có thể bị xử phạt nghiêm khắc.

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện có hành vi gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách; làm mờ, che lấp, bẻ cong hoặc thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước biển số đều bị xử phạt.

Đáng chú ý, quy định mới bổ sung hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số của phương tiện bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó có hệ thống camera giám sát giao thông.

Về mức xử phạt, người điều khiển ô tô vi phạm có thể bị phạt từ 20-26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Với người điều khiển xe máy, mức phạt là 4-6 triệu đồng, kèm hình thức trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, các thủ thuật như dán băng keo lên chữ, số, sử dụng vật liệu làm biến dạng biển số hoặc thiết bị nhằm cản trở camera nhận diện đều có thể khiến người điều khiển phương tiện đối mặt với mức phạt đáng kể.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân sử dụng biển số đúng quy cách, bảo đảm rõ ràng, dễ nhận diện và không tự ý tác động làm thay đổi đặc điểm của biển số khi tham gia giao thông.