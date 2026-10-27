Chế biến sâu để tăng giá trị cạnh tranh cho ngành điều

Hiệp hội Điều Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác trong ngành công nghiệp hạt điều. Ảnh: B.Nguyên

Hiệp hội Điều Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác trong ngành công nghiệp hạt điều. Nội dung bản ký kết tập trung vào việc bảo đảm nguồn cung nguyên liệu, thúc đẩy thương mại, trao đổi kinh nghiệm, công nghệ sản xuất, chế biến và phát triển chuỗi giá trị ngành điều. Đây là những lĩnh vực hợp tác quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị xuất khẩu và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành điều Việt Nam trên thị trường thế giới.

Các diễn giả tham gia diễn đàn chuyên đề về chế biến sâu, an toàn thực phẩm, máy móc và thiết bị. Ảnh: B.Nguyên

Hoạt động ký kết được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để ngành điều Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững và củng cố vị thế trên thị trường thế giới.

Tại diễn đàn chuyên đề về chế biến sâu, an toàn thực phẩm, máy móc và thiết bị, các nội dung tập trung trao đổi về câu chuyện quy trình sản xuất điều từ trang trại đến bàn ăn. Quá trình phát triển ngành chế biến hạt điều từ khởi điểm chế biến thủ công đến máy móc thay thế sức lao động của con người. Với mục tiêu không ngừng gia tăng giá trị ngành điều trong nước gắn với đẩy mạnh chế biến sâu cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, các diễn giả chia sẻ câu chuyện đầu tư công nghệ trong chế biến, đầu tư về con người, nguồn lực, nhất là trong nghiên cứu nhu cầu của từng thị trường xuất khẩu cụ thể.

Điều cốt lõi trong câu chuyện cạnh tranh của ngành điều vẫn là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm có giá tốt. Bên cạnh đó, ngành điều phải có chiến lược tuyên truyền về giá trị dinh dưỡng, hạt điều là thực phẩm tốt cho sức khỏe đến người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng trẻ.