Chế biến gỗ Thuận An (GTA) đạt 98% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, đặt mục tiêu vượt 18% cả năm

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (mã ck: GTA) vừa công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận tăng 43% sau 9 tháng

Theo kế hoạch kinh doanh được công bố ngày 29/9, trong 9 tháng đầu năm 2026, GTA ước đạt gần 199 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

So với kế hoạch cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện lần lượt 78% mục tiêu doanh thu và 98% mục tiêu lợi nhuận. Trong khi doanh thu giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận trước thuế lại tăng 43%.

Riêng trong quý III/2026, GTA ước đạt gần 76 tỷ đồng doanh thu và hơn 2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu và lợi nhuận quý III lần lượt giảm 9% và 10%.

Đặt mục tiêu vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Trong quý IV/2026, GTA đặt mục tiêu đạt gần 57 tỷ đồng doanh thu và gần 1,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Nếu hoàn thành mục tiêu đề ra, doanh nghiệp sẽ kết thúc năm 2026 với hơn 255 tỷ đồng doanh thu, qua đó hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 9,5 tỷ đồng, tương đương vượt khoảng 18% mục tiêu năm.

CTCP Chế biến gỗ Thuận An được thành lập năm 2001 và là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, GTA có quy mô vốn góp chủ sở hữu 104 tỷ đồng. Trong đó, GVR sở hữu 10,75% vốn, còn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, đơn vị thành viên của GVR, nắm 48,95%. Các cổ đông khác sở hữu 34,83% và cổ phiếu tự mua lại chiếm 5,47%.

GTA hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ, trong đó tập trung vào đồ gỗ nội thất. Sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu, chủ yếu sang Mỹ, châu Âu và Australia.