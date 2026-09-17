CHDC Congo: Xe tải lao xuống sông, ít nhất 33 người thiệt mạng

Ông Georges Babunyi Mbau, Bộ trưởng Giao thông tỉnh Haut-Katanga, cho biết chiếc xe tải chở các nạn nhân đang di chuyển từ tỉnh Haut-Lomami lân cận thì gặp nạn tại Mukana, thuộc lãnh thổ Mitwaba.

33 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải chở khách vô tình lao xuống sông. Ảnh: X

Vụ tai nạn được cho là xảy ra vào khoảng đêm ngày 15/9, rạng sáng ngày 16/9, khi chiếc xe bất ngờ lao xuống sông.

Theo ông Mbau, ít nhất 33 người được xác nhận đã tử vong, trong khi khoảng 20 người khác bị thương.

Tuy nhiên, số người thiệt mạng hiện mới chỉ là con số tạm thời và có thể thay đổi khi công tác cứu hộ, thống kê tiếp tục được triển khai.

Quan chức này cho biết một số vụ tai nạn giao thông tại khu vực có liên quan đến hành vi và cách điều khiển phương tiện của tài xế, song chưa xác định đây có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần này hay không.

Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.