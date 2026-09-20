CHDC Congo triển khai vaccine Ebola cho tuyến đầu, nhưng hiệu quả với chủng virus mới vẫn còn là dấu hỏi

Nhân viên y tế chờ tiêm vaccine Ervebo tại một cơ sở điều trị ở Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Nguồn: Al Jazeera)

Chiến dịch được khởi động tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, khu vực đang là tâm điểm của đợt dịch.

Theo giới chức y tế, khoảng 50.000 nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tại Ituri và Bắc Kivu sẽ được tiêm vaccine Ervebo, trong đó 20.000 người tham gia chương trình theo dõi kéo dài một năm nhằm đánh giá khả năng bảo vệ trước chủng Bundibugyo.

Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine Ervebo đối với chủng virus này vẫn chưa được xác định rõ, chủ yếu do Ervebo được phát triển để phòng virus Ebola thuộc chủng Zaire, phổ biến hơn so với chủng Bundibugyo.

Theo các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dữ liệu ban đầu từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy, vaccine có thể tạo ra một mức độ bảo vệ nhất định trước chủng Bundibugyo, song chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả trên người.

Chiến dịch tiêm chủng diễn ra trong bối cảnh đợt bùng phát tiếp tục gây thiệt hại lớn tại CHDC Congo.

Theo số liệu mới nhất được giới chức địa phương công bố, virus đã khiến ít nhất 3.639 người tử vong và 7.541 người mắc bệnh kể từ tháng 5/2026, trong đó 1.823 người đã hồi phục.

WHO hồi tháng 8 phê duyệt 70.000 liều Ervebo để sử dụng tại CHDC Congo theo chương trình sử dụng thuốc trong trường hợp đặc biệt.

Trong khi đó, các thử nghiệm nhằm phát triển vaccine được cấp phép dành riêng cho chủng Bundibugyo vẫn đang được tiến hành.

WHO và các đối tác cho biết đã ghi nhận một số dấu hiệu cho thấy tốc độ lây truyền có thể chậm lại. Tuy nhiên, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cảnh báo chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy đợt dịch đã được kiểm soát.

(theo Al Jazeera)