CHDC Congo triển khai tiêm vaccine Ebola tại tâm dịch

Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola tại CHDC Congo. Ảnh: TTXVN

Nhân viên y tế và những người khác làm việc ở tuyến đầu trong công tác ứng phó Ebola đang được ưu tiên tiêm vaccineErvebo, loại vaccine đã phát huy hiệu quả trong các đợt bùng phát Ebola trước đây do chủng virus khác và phổ biến hơn gây ra.

Các thử nghiệm lâm sàng hiện vẫn đang được tiến hành nhằm tìm ra một loại vaccine được cấp phép cho đợt bùng phát hiện nay, vốn do virus Bundibugyo gây ra - loại virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được cấp phép.

Theo cơ quan y tế, chiến dịch tiêm chủng được triển khai tại các khu vực Bunia và Mongbwalu thuộc tỉnh Ituri vào ngày 19.9. Cả hai khu vực đều nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus.

Chiến dịch tại Ituri và Bắc Kivu dự kiến sẽ tiêm chủng cho 20.000 nhân viên tuyến đầu trong khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng.

Tính đến ngày 19.9, theo số liệu của chính phủ, nước này đã ghi nhận 7.541 ca bệnh được xác nhận, trong đó có 3.639 ca tử vong và 1.823 người đã hồi phục. Đợt bùng phát dịch tập trung chủ yếu tại tỉnh Ituri và được biết đến là đợt dịch gây tử vong nhiều nhất trong tổng số 17 đợt bùng phát Ebola từng xảy ra tại nước này.

Đợt bùng phát dịch đang lan rộng trong những điều kiện hết sức khó khăn, bị thúc đẩy bởi tình trạng bất ổn an ninh, việc người dân phải di dời, cuộc đình công của nhân viên y tế và sự di chuyển dân cư với quy mô lớn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch vẫn chưa được kiểm soát và đang trên đà vượt qua đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi giai đoạn 2014 - 2016, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Vào tháng trước, vaccine Ervebo đã được triển khai tại Kisangani, thuộc tỉnh Tshopo. Việc sử dụng vaccine Ervebo đang diễn ra trong một bối cảnh khoa học đặc biệt. Vaccine này được cấp phép để sử dụng phòng bệnh do virus Ebola gây ra bởi chủng Zaire - một loại virus Ebola khác và phổ biến hơn.

Cũng trong tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 70.000 liều Ervebo đã được phê duyệt để sử dụng tại CHDC Congo.

Khoảng 50.000 liều được dành cho nhân viên tuyến đầu và nhân viên y tế, trong khi 20.000 liều sẽ được sử dụng trong một thử nghiệm lâm sàng nhằm nghiên cứu xem liệu vaccine có bảo vệ được con người trước virus Bundibugyo hay không.

Đây là loại virus đang gây ra đợt bùng phát hiện nay và hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được cấp phép.

Vaccine đang được sử dụng theo chương trình “sử dụng vì mục đích nhân đạo”, cho phép sử dụng sản phẩm y tế trong tình huống bệnh nghiêm trọng dù sản phẩm đó chưa được cấp phép cụ thể cho mục đích sử dụng này.

Các cơ quan y tế cho biết Ervebo có thể mang lại một mức độ bảo vệ nhất định trước virus Bundibugyo vì hai loại virus này có quan hệ với nhau. Tuy nhiên, liệu vaccine này có thực sự ngăn ngừa bệnh ở những người nhiễm virus Ebola Bundibugyo hay không vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.