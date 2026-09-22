CHDC Congo thử nghiệm vaccine phòng bệnh Ebola trên diện rộng

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/9 cho biết 20.000 liều vaccine Ervebo đã được phân bổ cho chương trình tiêm chủng nghiên cứu tại tỉnh Ituri. Mục tiêu cốt lõi của đợt thử nghiệm lâm sàng này là đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của vaccine trước biến thể virus Ebola Bundibugyo, đồng thời tạo lá chắn bảo vệ kịp thời cho những cá nhân có nguy cơ phơi nhiễm cao nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chiến dịch tiêm chủng bắt đầu ngày 19/9 tại thủ phủ Bunia của tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt dịch. Tổng cộng khoảng 50.000 nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tại Ituri và Bắc Kivu dự kiến được tiêm vaccine Ervebo, loại vaccine được phát triển chủ yếu để phòng virus Ebola chủng Zaire. Trong khi đó, đợt dịch hiện nay do biến thể Bundibugyo gây ra.

Do chưa có vaccine được cấp phép dành riêng cho chủng Bundibugyo, việc sử dụng Ervebo đi kèm chương trình nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng bảo vệ trước chủng virus này. Khoảng 20.000 người được tiêm sẽ được theo dõi trong tối đa 1 năm.

Các chuyên gia WHO cho biết những dữ liệu ban đầu, đặc biệt từ các thử nghiệm trên động vật, cho thấy Ervebo có thể tạo ra một mức độ bảo vệ nhất định, song hiệu quả thực tế vẫn chưa được xác định.

Trước đây, vaccine Ervebo từng chứng minh "hiệu quả rất cao" trong việc ngăn chặn chủng virus Ebola Zaire. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế hiện vẫn chưa thể khẳng định liệu loại vaccine này có mang lại khả năng bảo vệ thực chất trước biến thể Bundibugyo - chủng virus nguy hiểm đang lây lan nhanh chóng tại CHDC Congo - hay không.

Đến nay, tổng cộng 70.000 liều vaccine đã được chuyển giao cho chính quyền CHDC Congo nhằm hỗ trợ công tác ứng phó với ổ dịch và phục vụ các đề tài nghiên cứu liên quan.

Theo số liệu mới nhất của chính quyền địa phương, kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 5, CHDC Congo đã ghi nhận ít nhất 7.541 ca mắc và 3.639 ca tử vong; 1.823 người đã hồi phục. WHO từng ghi nhận những dấu hiệu cho thấy tốc độ lây truyền có thể đang chậm lại. Tuy nhiên, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cảnh báo chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy dịch đã được kiểm soát.

Báo cáo ngày 21/9 của Văn phòng WHO phụ trách khu vực châu Phi cho thấy một thực tế nhức nhối: trẻ em đang tử vong do Ebola với tỷ lệ cao hơn nhiều so với người trưởng thành, dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng số ca mắc. Cụ thể, dù trẻ em chỉ chiếm gần 25% tổng số ca xác nhận dương tính, nhóm đối tượng này lại chiếm tới gần 1/3 tổng số ca tử vong. Đáng đau lòng hơn, tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi đã vượt ngưỡng 60%, trong khi tỷ lệ này ở người trưởng thành là dưới 30%.

Bác sĩ Daniel Youkee, Trưởng nhóm quản lý ca bệnh Ebola của WHO, chia sẻ: "Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm chủng virus Bundibugyo tiếp tục ở mức cao hơn đáng kể so với trẻ lớn tuổi và người trưởng thành".

Theo bác sĩ Chaka Keita, chuyên gia nhi khoa thuộc tổ chức y tế ALIMA (đơn vị đang vận hành 5 trung tâm điều trị dã chiến tại tỉnh Ituri), việc chăm sóc các bệnh nhi nhỏ tuổi đòi hỏi đội ngũ y tế phải có chuyên môn cao, cùng hệ thống trang thiết bị và liều lượng thuốc đặc thù cho trẻ em vốn đang vô cùng thiếu thốn; bên cạnh đó, việc cách ly nghiêm ngặt càng làm trầm trọng thêm sang chấn tâm lý nặng nề cho các em.

Trước thực tế đó, các trung tâm điều trị đã được tái thiết kế linh hoạt, cho phép nhân viên y tế tăng cường tiếp xúc gần với bệnh nhi mà không vấp phải rào cản quá mức bởi bộ đồ bảo hộ (PPE), đồng thời tạo điều kiện cho người nhà vào thăm nom. Những người từng may mắn sống sót sau căn bệnh Ebola cũng được huy động tham gia lực lượng tuyến đầu để chăm sóc các ca bệnh tại khu vực nguy cơ cao. Ngoài ra, với sự đồng thuận của cha mẹ, các bệnh nhi cũng được xem xét tham gia thử nghiệm lâm sàng phác đồ điều trị mới đối với chủng virus Bundibugyo.