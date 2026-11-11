CHDC Congo ghi nhận hơn 11.000 ca mắc Ebola, gần một nửa tử vong

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông quốc tế, số liệu chính phủ CHDC Congo công bố ngày 11/11 cho thấy nước này đã có 11.042 ca mắc Ebola. Trong đó, số người tử vong lên tới 5.387, chiếm gần một nửa tổng số ca mắc.

Đợt dịch được công bố hồi tháng 5 là đợt thứ 17 và cũng là đợt Ebola lây lan nhanh nhất từng ghi nhận tại nước này. Số ca mắc được xác nhận đã vượt 1.000 trong vòng 40 ngày kể từ khi nhà chức trách triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đợt dịch năm 2018, phải mất khoảng 235 ngày số ca mắc mới vượt mốc này.

Tại Ituri và Bắc Kivu, hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất, bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra đang gia tăng trở lại. Giới chức y tế kêu gọi các bên ngừng giao tranh để nhân viên y tế có thể đến chăm sóc người bệnh.

Đường sá đi lại khó khăn và tình trạng khủng hoảng của hệ thống y tế cũng cản trở công tác chống dịch. Theo Bộ Y tế CHDC Congo, tình trạng nợ lương và các cuộc đình công đã làm tê liệt một số cơ sở y tế. Nhiều điểm sàng lọc dọc các tuyến đường, tại cảng sông và sân bay phải tạm dừng hoạt động.

Bộ Y tế cho biết tin đồn và thông tin sai lệch khiến một bộ phận người dân nghi ngại các biện pháp chống dịch. Nhiều người từ chối khám sàng lọc hoặc phản đối quy trình mai táng an toàn. Số người đến các cơ sở y tế cũng giảm. Tại một số nơi, tâm lý nghi ngại còn dẫn đến các vụ tấn công nhân viên và cơ sở y tế, buộc nhiều điểm chống dịch phải đóng cửa, kể cả ở Ituri, tâm dịch của cả nước.

WHO ủng hộ thử nghiệm hai loại vắc-xin

Hiện chưa có vắc-xin hay phương pháp điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt đối với virus Bundibugyo, tác nhân gây ra đợt dịch Ebola lần này tại CHDC Congo.

Ngày 4/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo ủng hộ thử nghiệm hai loại vắc-xin. Một loại do Đại học Oxford phối hợp với Viện Huyết thanh Ấn Độ phát triển, loại còn lại do hãng Moderna phát triển. Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia CHDC Congo sẽ chủ trì thử nghiệm với sự hỗ trợ của WHO và các đối tác quốc tế.

Tại cuộc họp báo công bố thử nghiệm, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc chăm sóc sớm, cách ly người bệnh và truy vết những người từng tiếp xúc với họ có thể giúp cứu người ngay lúc này. Ông cũng kêu gọi các lực lượng chống dịch xây dựng lòng tin với người dân và tổ chức mai táng theo cách an toàn, tôn trọng người đã khuất.

Kể từ khi Ebola được phát hiện năm 1976, thế giới đã ghi nhận hàng chục đợt dịch. Đợt dịch có số ca mắc và tử vong cao nhất xảy ra tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, với 28.000 người mắc và hơn 11.000 người tử vong.