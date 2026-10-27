CHDC Congo ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm Ebola, gần một nửa bệnh nhân tử vong
Theo hãng tin AP, Bộ Y tế CHDC Congo công bố số liệu cho thấy tổng số ca xác nhận nhiễm tại nước này đạt 10.060, trong đó gần một nửa bệnh nhân tử vong. Đây là đợt dịch Ebola có số người chết nhiều nhất trong lịch sử Congo.
Phạm vi lây lan của đợt dịch này cũng rộng hơn các đợt dịch trước đây, hiện đã lan ra ba khu vực của châu Phi. Năm quốc gia, trong đó có Uganda và Pháp ghi nhận ca nhiễm được xác nhận; Kenya và Nigeria cũng thông báo có ca bệnh.
Tại CHDC Congo, dịch bùng phát hồi tháng 5 với 3 vùng y tế, nay đã lan sang 66 vùng y tế thuộc 8 tỉnh. Đợt dịch do virus Bundibugyo, một chủng hiếm gặp gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được cấp phép.
Bên cạnh xung đột vũ trang và điều kiện đường sá kém, lực lượng phòng chống dịch còn phải đối mặt với các vụ tấn công bạo lực xuất phát từ sự thiếu tin tưởng và thông tin sai lệch trong cộng đồng. Những trở ngại này khiến chính quyền khó thuyết phục người dân chủ động khai báo triệu chứng và điều trị.
Kể từ khi dịch bùng phát, nhân viên y tế liên tục bị dân làng phẫn nộ tấn công. Thứ Bảy tuần trước (24/10), lực lượng phòng dịch bị tấn công khi xử lý một ca bệnh được xác nhận tại tỉnh Tshopo, khiến một y tá tử vong, một nhân viên y tế khác bị thương nặng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chdc-congo-ghi-nhan-hon-10000-ca-nhiem-ebola-gan-mot-nua-benh-nhan-tu-vong-post912906.html