CHDC Congo bắt đầu thử nghiệm vaccine Ebola chủng Bundibugyo

Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng nhận liều vaccine chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo trong đợt thử nghiệm lâm sàng Tumaini ở Bunia, miền đông CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), đơn vị tài trợ và hỗ trợ nghiên cứu này, thử nghiệm giai đoạn 2/3, được gọi là Tumaini, đã được khởi động tại Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola ngày càng trầm trọng khiến hơn 4.600 người tử vong tại CHDC Congo kể từ tháng 5. Mặc dù quy mô của dịch bệnh rất lớn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có vaccine nào được phê duyệt đặc biệt để chống lại virus Ebola chủng Bundibugyo.

Tumaini, có nghĩa là “hy vọng” trong tiếng Swahili, nhằm mục đích đánh giá tính an toàn, phản ứng miễn dịch và hiệu quả của một số loại vaccine tiềm năng, đặc biệt là ở những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Ebola đã được xác nhận và có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Thử nghiệm này sử dụng thiết kế nền tảng thích ứng, cho phép đánh giá nhiều loại vaccine trong một nghiên cứu duy nhất thông qua phương pháp tiêm chủng vòng tròn đối với những người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận.

Vaccine đầu tiên được đưa vào thử nghiệm là Ervebo, loại vaccine đã được cấp phép để phòng ngừa bệnh do virus Ebola chủng Zaire, nhưng chưa được chứng minh là có hiệu quả đối với virus Ebola chủng Bundibugyo.

Hai loại vaccine bổ sung được phát triển đặc biệt để chống lại chủng virus Bundibugyo, một của Hãng dược phẩm Moderna và một loại khác của Đại học Oxford hợp tác với Viện Huyết thanh Ấn Độ, dự kiến ​​sẽ tham gia thử nghiệm “trong thời gian ngắn”.

Ông Chikwe Ihekweazu, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết: “Việc khởi động thử nghiệm Tumaini đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc xác định liệu các loại vaccine tiềm năng có thể bảo vệ người dân một cách hiệu quả chống lại virus Bundibugyo hay không”.

Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mohamed Janabi, cũng hoan nghênh việc khởi động thử nghiệm vaccine; cho rằng cuộc thử nghiệm này sẽ tạo ra bằng chứng quan trọng về các loại vaccine tiềm năng, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với đợt bùng phát hiện tại và chuẩn bị cho các dịch bệnh trong tương lai.

Địa điểm tiêm chủng trong thử nghiệm lâm sàng Tumaini chống lại virus Ebola Bundibugyo ở Bunia, miền đông CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo số liệu mới nhất được công bố vào cuối ngày 21/10 của cơ quan y tế CHDC Congo, tính đến ngày 20/10, nước này đã ghi nhận 9.704 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 4.687 trường hợp tử vong, với tỷ lệ tử vong là 48,3%.

Dịch Ebola bùng phát tại CHDC Congo được tuyên bố vào ngày 15/5 và được WHO chỉ định là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế 2 ngày sau đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi sau đó tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng đến an ninh lục địa.

Đợt bùng phát dịch Ebola hiện tại đã trở thành đợt dịch lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo và là đợt dịch Ebola lớn thứ 2 trên toàn cầu, sau dịch bệnh ở Tây Phi năm 2014-2016.