Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 19/11, lửa bùng phát tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Công an thành phố đã huy động gần 30 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Ảnh HP

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2, nơi tập kết hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Khói lửa bốc cao ngùn ngụt, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực kho bãi không có công nhân làm việc. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng huy động lực lượng khống chế đám cháy. Ảnh HP

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Đức Bảy cho biết, Công an thành phố đã huy động gần 30 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực và khẩn trương triển khai công tác chữa cháy. Ảnh HP

Lực lượng chữa cháy được chia thành nhiều mũi, triển khai tiếp cận, khoanh vùng và cô lập khu vực xảy ra hỏa hoạn, tập trung ngăn cháy lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty.

Đến 8h sáng ngày 20/11, lực lượng đã khoanh vùng được, không cho cháy lan và đang tập trung dập lửa.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp và khẩn trương triển khai công tác chữa cháy. Đến 8h sáng ngày 20/11, lực lượng đã khoanh vùng được, không cho cháy lan và đang tập trung dập lửa.