Cháy xưởng sản xuất đồ gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở Đà Lạt

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 17h ngày 20/10, tại khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông trên đường Võ Trường Toản, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ và nhựa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ND.

Theo một số người dân tại hiện trường, thời điểm trên, lửa từ bãi rác bên cạnh bất ngờ bùng lên, sau đó cháy lan vào khu xưởng.

Phát hiện đám cháy, người dân có mặt tại hiện trường đã hô hoán và dùng vòi nước dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường.

Hàng chục cảnh sát triển khai dập lửa. Ảnh: ND.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng triển khai các phương án dập lửa, đồng thời ngăn cháy lan sang những nhà xưởng khác và nhà dân liền kề.

Đến khoảng 17h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; cảnh sát tiếp tục phun nước và xử lý các điểm còn cháy âm ỉ.

Bước đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.