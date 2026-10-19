Cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 19/10, xe tải (chưa xác định biển kiểm soát) lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa, đến đoạn qua xã Tân Minh (Lâm Đồng) thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện vụ việc, lái xe cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp và thông báo đến lực lượng chức năng. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra bao trùm toàn bộ thân xe.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa; tuy nhiên, chiếc xe tải bị cháy trơ khung và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy cũng khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng Nam - Bắc bị ùn tắc kéo dài. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ phân luồng giao thông theo hướng Quốc lộ 1A để giảm ùn tắc.