Chạy xe máy trên đường, người đàn ông bất ngờ được chú ý bởi lý do đặc biệt

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy với chiếc bánh sau bị cong vành đang khiến nhiều người không khỏi bật cười khi xem lại.

Hình ảnh này được một tài xế ô tô ghi lại trong lúc di chuyển phía sau. Dù chiếc xe có phần bánh sau lệch hẳn sang một bên, người đàn ông vẫn bình thản điều khiển xe trên đường, tạo nên tình huống vừa hài hước vừa khiến người xem không khỏi lo lắng.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của người đàn ông khi đi xe trên đường. Nguồn: Khánh Phạm)

Đáng chú ý, có lẽ để giữ thăng bằng cho chiếc xe, người đàn ông liên tục nghiêng người sang phía đối diện với hướng chiếc bánh bị lệch. Tư thế điều khiển xe "có một không hai" này khiến hình ảnh ghi lại từ phía sau càng trở nên hài hước.

Khoảnh khắc trên sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít cư dân mạng bật cười trước cách người đàn ông "cân" chiếc xe bị cong vành, đồng thời cho rằng tình huống này nhìn khá hài hước nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Chiếc xe cong vành vẫn chạy bon bon trên đường.

Bởi khi vành xe bị cong, bánh có thể bị đảo, ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng và điều khiển phương tiện, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc gặp đoạn đường xấu. Việc cố tiếp tục chạy xe trong tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mất lái, té ngã và xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Vì vậy, khi phát hiện xe có dấu hiệu bất thường như cong vành, bánh bị đảo hoặc khó điều khiển, người đi xe máy nên giảm tốc độ, tìm vị trí an toàn để dừng xe và kiểm tra, sửa chữa trước khi tiếp tục hành trình.