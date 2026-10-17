Chạy xe máy quá tốc độ 42 km/h, nam học sinh ở Lào Cai bỏ chạy khi gặp CSGT

Tối 17/10, trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý một nam học sinh có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khi điều khiển xe gắn máy trên đường Âu Cơ.

Nam học sinh điều khiển xe gắn máy với tốc độ 82 km/h, vượt quá 42 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h.

Trước đó, khoảng 7h05 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Âu Cơ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện một nam học sinh điều khiển xe gắn máy với tốc độ 82 km/h, vượt 42 km/h so với tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, đi ngược chiều đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dừng được phương tiện và xác minh người điều khiển là B.N.G (sinh ngày 5/1/2010), trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định nam học sinh có 5 hành vi vi phạm, gồm: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe và đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm đi ngược chiều.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.N.G về 5 hành vi vi phạm.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tổng mức phạt trung bình đối với 5 hành vi trên là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do người vi phạm chưa đủ 18 tuổi, mức tiền phạt được áp dụng theo quy định đối với người chưa thành niên, dự kiến tổng cộng 10 triệu đồng.

Qua vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 3 khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc chấp hành pháp luật về giao thông; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo học sinh nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tuân thủ quy định về tốc độ và chiều đi của phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.