Chạy xe máy băng qua đường sắt, người phụ nữ bị tàu tông tử vong

Tối 25/10, lãnh đạo Ga Vinh (Nghệ An) cho biết, một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra trên khu gian Vinh - Yên Xuân, đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h42' cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS: 37M1-600.90 băng qua lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đúng lúc này, đoàn tàu hàng mang số hiệu HH15 lao đến tông trúng rồi hất văng cả người và xe xuống ruộng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu dừng lại lập biên bản hiện trường, lực lượng công an có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiếc xe nạn nhân bị tông văng xuống ruộng.