Cùng với sự phát triển của thị trường, ôtô tại Việt Nam đang dần trở thành phương tiện phổ biến ở nhiều gia đình. Không ít phụ huynh hướng con cái đến việc học và thi lấy bằng lái ôtô từ sớm.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, pháp luật Việt Nam có quy định rất rõ về độ tuổi được cấp bằng, qua đó đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đủ 18 tuổi được cấp bằng lái ôtô

Trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tại khoản 1 Điều 59 có quy định về độ tuổi và sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trong đó, người đủ 18 tuổi trở lên sẽ được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1. Trong số này, giấy phép lái xe hạng B được cấp cho người lái ôtô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), ôtô tải và ôtô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg, các loại ôtô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg.

Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe điều khiển ôtô con chở người đến 8 chỗ ngồi. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Như vậy, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được cấp bằng lái ôtô con. Tất nhiên việc cấp giấy phép lái xe còn phụ thuộc vào kết quả kỳ thi sát hạch bằng lái cũng như quá trình học lái xe của học viên.

Theo nội dung Thông tư 17/2026 của Bộ Xây dựng, quá trình đào tạo giấy phép lái xe hạng B (sử dụng ôtô số tự động, bao gồm ôtô điện) sẽ có 136 giờ đào tạo lý thuyết và 60 giờ đào tạo thực hành. Tổng quãng đường học thực hành của học viên hạng B là 950 km, bao gồm 240 km thực hành lái xe trên sân tập lái và 710 km thực hành lái xe trên đường giao thông.

Vi phạm bị phạt ra sao?

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ôtô không có giấy phép lái xe, hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền 18-20 triệu đồng.

Điều khiển ôtô không có giấy phép lái xe bị phạt đến 20 triệu đồng. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Với người điều khiển môtô 2 bánh có dung tích xy-lanh đến 125 cc hoặc công suất motor điện đến 11 kW mà không có bằng lái, mức phạt tiền là 2-4 triệu đồng. Mức phạt tăng lên thành 6-8 triệu đồng nếu cầm lái môtô 2 bánh có dung tích xy-lanh trên 125 cc hoặc công suất motor điện trên 11 kW.

Đối với chủ xe môtô, xe gắn máy, hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng với cá nhân, 16-20 triệu đồng với tổ chức.

Chủ xe ôtô sẽ bị phạt 28-30 triệu đồng (với cá nhân) hoặc 56-60 triệu đồng (với tổ chức) khi có hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.