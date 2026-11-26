Vụ việc xảy ra trên tuyến đường vành đai Ring Road, đoạn qua khu vực Al-Warraq, quận Imbaba, tỉnh Giza, Ai Cập

Chiếc xe bồn chở nhiên liệu đã trượt khỏi đường, đâm vào dải phân cách trung tâm và lật úp, sau đó phát nổ và gây ra đám cháy lớn bao trùm các phương tiện xung quanh

Đám cháy bùng phát ngay phía trên Hầm số 10 ở khu Warraq

Theo ước tính sơ bộ của cơ quan chức năng, ít nhất 27 ô tô và xe máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn

Bộ Y tế Ai Cập cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương

Tuy nhiên, CNN dẫn số liệu cập nhật sau đó cho biết số người chết ít nhất là 31 người và 21 người bị thương

39 xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường, người bị thương được đưa tới 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Chuyên khoa Sheikh Zayed, Bệnh viện Đa khoa Imbaba và Bệnh viện Trung ương Warraq

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar cho biết, con số thương vong là sơ bộ và có thể còn tăng

Nhà chức trách đã yêu cầu lấy mẫu ADN của các nạn nhân chưa xác định danh tính để đối chiếu với người thân

Theo thông cáo từ Phủ Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong những người bị thương mau chóng bình phục

Tổng thống cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ và chăm sóc cần thiết cho những người bị thương và gia đình các nạn nhân, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân

Thủ tướng Mostafa Madbouly cũng gửi lời chia buồn và chỉ đạo cơ quan chức năng chi trả toàn bộ chi phí y tế cho nạn nhân

Hàng trăm người đã tập trung bên vệ đường bị cháy rụi khi các đội cứu hộ tiếp tục kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy một đám cháy khổng lồ bao trùm đường cao tốc, khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút trên mặt đường, thiêu rụi nhiều phương tiện giao thông

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn đang được điều tra

Truyền thông địa phương cho biết, chiếc xe tải đã đánh lái và đâm vào dải phân cách trước khi lật

Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất tại Ai Cập trong năm 2026 trên tuyến đường vành đai, huyết mạch giao thông quan trọng bao quanh Thủ đô Cairo