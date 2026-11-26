Vụ cháy bùng phát phía trên đường hầm số 10 ở quận Warraq, gần đường vành đai Cairo. 39 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường và những người bị thương đã được đưa đến ba bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdelghaffar đã đặt các bệnh viện gần đó trong tình trạng báo động cao và đến thăm hiện trường cũng như các trung tâm điều trị để giám sát công tác ứng phó.

Bộ Dầu khí Ai Cập trước đó cho biết chiếc xe bồn do tư nhân vận hành đã lao ra khỏi đường và gặp tai nạn trước khi phát nổ.

Các công tố viên Ai Cập cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn và hỏa hoạn liên quan đến một xe bồn chở sản phẩm dầu mỏ, với các điều tra viên được cử đến hiện trường và các bệnh viện để phỏng vấn những người bị thương và khám nghiệm thi thể những người thiệt mạng. Các công tố viên cho biết ước tính sơ bộ cho thấy 27 phương tiện, bao gồm ô tô và xe máy đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

Các công tố viên cũng ra lệnh lấy mẫu ADN từ hai nạn nhân mà danh tính chưa được xác định và cho biết các nhà điều tra đang kiểm tra hiện trường, thiệt hại và các tình huống xung quanh vụ tai nạn để xác định nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: AP

Hội Chữ thập đỏ Ai Cập cho biết họ cũng đã điều động các đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường và bệnh viện để hỗ trợ Lực lượng Phòng vệ Dân sự, đội cứu thương và các cơ quan chức năng khác ứng phó với đám cháy.

Hai video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quy mô và bối cảnh của đám cháy. Video đầu tiên, được quay từ trên cao gần hiện trường, cho thấy một đám cháy dữ dội với nhiều phương tiện bị nhấn chìm trong lửa trong khi khói đen dày đặc bốc lên trời. Có thể nghe thấy tiếng nổ thứ cấp khi ai đó ngoài khung hình kêu lên hoảng loạn.

Hình ảnh thứ hai, được quay từ xa, cho thấy quy mô của đám cháy đang lan rộng trên một khu vực lớn, cũng như một cây cầu và nút giao thông đường cao tốc đông đúc với giao thông dày đặc và nhiều phương tiện cùng người dân có thể nhìn thấy từ xa.

Bộ Y tế cho biết các nhà chức trách đang tiếp tục theo dõi vụ việc và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người bị thương.