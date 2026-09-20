Cháy viện dưỡng lão ở Đức, nhiều người thương vong

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bắt nguồn từ một phòng bệnh nhân. Căn phòng nhanh chóng bị lửa bao trùm và bị phá hủy hoàn toàn, trong khi khói dày đặc lan ra các khu vực khác của tòa nhà 5 tầng.

Gần 160 nhân viên cứu hộ đã được huy động để ứng phó với vụ việc. Toàn bộ cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán an toàn và được nhân viên y tế kiểm tra, chăm sóc.

Trong số những người bị thương, 1 người trong tình trạng nguy kịch, phải được hồi sức cấp cứu. Những người còn lại bị thương nhẹ, chủ yếu do hít phải khói.

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào đầu giờ chiều. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.