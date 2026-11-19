Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

10h sáng ngày 19/11, hệ thống HanoiGo chính thức tiếp nhận đăng ký vé miễn phí dành cho công chúng. Tuy nhiên, lượng đăng ký tăng nhanh khiến toàn bộ số vé trực tuyến nhanh chóng được phân bổ. Đến 10h08, một số khán giả đã nhận được thông báo từ Ban tổ chức về việc đóng hàng chờ, đồng thời xác nhận toàn bộ vé phát miễn phí qua hình thức trực tuyến đã hết.

Việc vé được đăng ký hết chỉ trong ít phút cho thấy sức hút và sự quan tâm lớn của công chúng đối với chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, một trong những sự kiện nghệ thuật đáng chú ý tại Hà Nội trong tháng 11.

Theo BTC, chương trình dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả, với vé mời miễn phí được phát hành qua hai hình thức chính là đăng ký trực tuyến và phân bổ trực tiếp.

Bên cạnh hình thức đăng ký trực tuyến, Ban tổ chức sẽ phát hành trực tiếp khoảng 10.500 vé cứng thông qua hệ thống 19 phường trên địa bàn Hà Nội. Số vé còn lại được phân bổ cho đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia tổ chức chương trình.

Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 50.000 khán giả. Theo kế hoạch, Hà Nội dành hơn 38.000 vé miễn phí cho công chúng thông qua các hình thức phân phối khác nhau, trong đó có đăng ký trực tuyến.

Theo thông báo của Ban tổ chức, khán giả đăng ký thành công vé trực tuyến sẽ đổi vé cứng tại một trong hai địa điểm: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội hoặc Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

Thời gian đổi vé cụ thể:

- Ngày 21/11 (thứ Bảy): từ 14h đến 20h.

- Ngày 22/11 (Chủ nhật): từ 8h đến 20h.

Hai địa điểm nhận vé gồm:

- Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội: Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

- Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ: Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, Hà Nội.