‘Cháy vé’ trận Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai - Công an Hà Nội
18h tối nay 20-9, trên sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai), với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao đang khiến cuộc đối đầu giữa Câu lạc bộ thành phố (TP) Đồng Nai và Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 3 V.League 2026-2027 nóng lên từng giờ. Sức hút của trận cầu này nhanh chóng được thể hiện qua "cơn sốt" vé khi toàn bộ vé do đội chủ nhà phát hành đã được bán hết trước khi trận đấu diễn ra từ rất sớm.
Trong lần đầu tiên bán vé trên sân nhà, CLB TP Đồng Nai đã phát hành 2 mệnh giá vé, gồm 70 ngàn đồng ở khán đài A và 40 ngàn đồng ở khán đài B. Tuy nhiên, do sức chứa sân Bình Phước khá nhỏ, chỉ khoảng 10 ngàn chỗ ngồi khiến nguồn vé dành cho người hâm mộ khá hạn chế. Theo đó, TP Đồng Nai chỉ phát hành khoảng 7 ngàn vé bán ra thị trường, số còn lại được dành cho đối tác và khách mời. Trong khi đó, sức hút của trận đấu rất cao đến từ dàn cầu thủ chất lượng của CAHN, với những gương mặt ở tuyển quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc, Quang Vinh, Adou Minh, Lê Phạm Thành Long... đã làm tăng thêm sự lôi cuốn của người hâm mộ Đồng Nai và các khu vực lân cận.
Vé chính thức nhanh chóng được bán hết cũng kéo theo tình trạng vé "chợ đen" được rao bán bên ngoài với giá cao. Trên thị trường tự do, một số vé được chào giá từ 200-300 ngàn đồng, cao hơn nhiều lần so với mệnh giá ban đầu.
Với sức chứa có hạn và lượng vé đã được bán hết, sân vận động Bình Phước được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động khi TP Đồng Nai tiếp đón CAHN trong trận đấu được người hâm mộ chờ đợi.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202609/chay-ve-tran-cau-lac-bo-thanh-pho-dong-nai-cong-an-hanoi-3d87d7e/