‘Cháy vé’ trận Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai - Công an Hà Nội

Sân vận động Bình Phước sẽ được lấp đầy khi đội chủ nhà tiếp Công an Hà Nội tại vòng 3 V.League. Ảnh: Nguyễn Tấn

Trong lần đầu tiên bán vé trên sân nhà, CLB TP Đồng Nai đã phát hành 2 mệnh giá vé, gồm 70 ngàn đồng ở khán đài A và 40 ngàn đồng ở khán đài B. Tuy nhiên, do sức chứa sân Bình Phước khá nhỏ, chỉ khoảng 10 ngàn chỗ ngồi khiến nguồn vé dành cho người hâm mộ khá hạn chế. Theo đó, TP Đồng Nai chỉ phát hành khoảng 7 ngàn vé bán ra thị trường, số còn lại được dành cho đối tác và khách mời. Trong khi đó, sức hút của trận đấu rất cao đến từ dàn cầu thủ chất lượng của CAHN, với những gương mặt ở tuyển quốc gia như Quang Hải, Đình Bắc, Quang Vinh, Adou Minh, Lê Phạm Thành Long... đã làm tăng thêm sự lôi cuốn của người hâm mộ Đồng Nai và các khu vực lân cận.

Thông báo hết vé vào sân trận đấu Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai - Công an Hà Nội được đăng trên trang Facebook chính thức của đội chủ nhà trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày.

Vé chính thức nhanh chóng được bán hết cũng kéo theo tình trạng vé "chợ đen" được rao bán bên ngoài với giá cao. Trên thị trường tự do, một số vé được chào giá từ 200-300 ngàn đồng, cao hơn nhiều lần so với mệnh giá ban đầu.

Với sức chứa có hạn và lượng vé đã được bán hết, sân vận động Bình Phước được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động khi TP Đồng Nai tiếp đón CAHN trong trận đấu được người hâm mộ chờ đợi.