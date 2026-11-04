Cháy trụ ATM trên đường Ngô Quyền

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/11, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ buồng ATM đặt trên vỉa hè, phía trước khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Một số người sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo nhân chứng, lửa xuất phát từ bên trong buồng ATM, nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ trụ máy. Khói đen bốc cao, nhiều mảng nhựa và vật liệu cháy rơi xuống vỉa hè.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn khiến trụ ATM gần như bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn khiến trụ ATM gần như bị thiêu rụi. Phần vỏ bên ngoài bong tróc, biến dạng; hệ thống máy móc, linh kiện điện tử và dây dẫn bên trong bị cháy đen, hư hỏng nặng. Khung sắt và mái che cũng bị ảnh hưởng.

Một trụ ATM của ngân hàng khác nằm ngay cạnh hiện trường may mắn không bị lửa bén sang.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phối hợp với đại diện ngân hàng kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân và thống kê thiệt hại.