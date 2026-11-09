Cháy tòa nhà 40 tầng ở Trung Quốc, ít nhất 14 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa Xã, đám cháy bùng phát lúc 16 giờ 59 phút ngày 8-11 tại một tòa nhà cao 40 tầng ở quận Nghênh Trạch, khu vực trung tâm thành phố.

Lực lượng cứu hỏa triển khai phương tiện tại hiện trường vụ cháy tòa nhà cao tầng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tối 8-11. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các hình ảnh được Reuters xác minh cho thấy khói dày bao trùm nhiều tầng tòa nhà, trong khi lực lượng cứu hỏa dùng xe thang tiếp cận khu vực cháy.

Đến khoảng 19 giờ, đám cháy được khống chế. Công tác tìm kiếm, cứu hộ kết thúc lúc 20 giờ 30 phút, với 38 người được đưa đi cấp cứu.

Giới chức địa phương ban đầu xác nhận 5 người thiệt mạng, nhưng đến sáng 9-11, con số này tăng lên 14.

Theo Reuters, 25 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 9 trường hợp bị thương nặng.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe tiếng kêu cứu từ bên trong tòa nhà. Người dân gần đó cũng nhìn thấy nhiều người rời khỏi khu vực khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận những người mắc kẹt.

Đến chiều 9-11, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

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