Vụ cháy xảy ra vào khảng 22 giờ 30 ngày 19/11 tại tiệm sửa xe máy, bán thiết bị điện nước của ông V.V.L (40 tuổi), trên đường ĐT 712 thôn Tân Thuận, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, người dân nghe một tiếng nổ lớn nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ tiệm sửa xe máy của ông V.V.L. nên hô hoán và cùng nhau kéo vòi nước, sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng không thành do bên trong cửa hàng có nhiều vật liệu dể cháy, khói lửa bốc lên cao.

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng PCCC&CNCH tham gia khống chế vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (đóng tại phường La Gi), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hai xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng PCCC phải phá cửa cuốn để phun nước vào bên trong. Do gần địa điểm này có một cây xăng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (đóng ở phường Phan Thiết) cũng điều thêm xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ vượt khoảng 40km đến phối hợp khống chế ngọn lửa không cho cháy lây lan sang các nhà bên cạnh.

Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau đó. Vụ cháy khiến con trai chủ nhà là V.V.T (20 tuổi) bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu. Tài sản bên trong nhà với nhiều xe máy bị thiêu rụi, một phần mái nhà bị sụp đổ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và thống kê thiệt hại.