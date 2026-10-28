Cháy thiết bị sạc trong nhà, bé gái 14 tuổi bị bỏng đường thở nặng

Bác sĩ tiến hành nội soi lần 2 cho bệnh nhi. Ảnh: BV cung cấp

Ngày 28/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM thông tin các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi phế quản cấp cứu thành công cho một bé gái 14 tuổi bị bỏng đường thở nặng do hít phải khói từ vụ cháy xảy ra trong phòng ngủ.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 24/10, chiếc đèn pin đang sạc trong phòng ngủ bất ngờ bốc cháy, khiến lửa lan sang gối. Bé gái bị mắc kẹt trong khói lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân hỗ trợ đưa ra ngoài.

Dù may mắn không bị bỏng da, bé gái nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng ho nhiều, khàn tiếng, khó thở. Bé gái được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) chỉ còn 93%.

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhi, ê-kíp nội soi thuộc Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp với các bác sĩ Gây mê hồi sức khẩn trương tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện muội than bám dày từ mũi, thanh quản, khí quản đến tận các phế quản. Niêm mạc đường thở sưng đỏ, cho thấy bệnh nhi bị bỏng đường thở do hít khói ở độ 3, mức độ nặng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng làm sạch muội than trong đường thở ngay trong lần nội soi đầu tiên, đồng thời thao tác thận trọng nhằm hạn chế tối đa tổn thương đường thở cho bệnh nhi. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Sau 48 giờ, trong lần nội soi thứ hai, đường thở của bé đã được làm sạch, thông thoáng. Hiện sức khỏe và các chỉ số theo dõi của bệnh nhi đã ổn định. Bé dự kiến xuất viện trong hôm nay (28/10).

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thiết bị sạc qua đêm ThS.BS.CK 2 Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho hay sạc pin qua đêm đối với đèn pin, pin dự phòng, điện thoại, quạt tích điện… là thói quen phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu xảy ra sự cố chập điện, quá nhiệt hoặc pin gặp trục trặc, thiết bị có thể bốc cháy, đặc biệt khi được đặt trên chăn, gối, nệm hoặc gần các vật liệu dễ bắt lửa. Để phòng ngừa những tai nạn tương tự, bác sĩ Thiên Hương khuyến cáo người dân không sạc thiết bị qua đêm hoặc để thiết bị sạc khi không có người giám sát; tuyệt đối không đặt thiết bị đang sạc trên giường, gối, nệm, sofa và gần vật liệu dễ cháy. Người dùng cần lựa chọn bộ sạc phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng; ngắt sạc khi pin đã đầy và ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện pin bị phồng, thiết bị nóng bất thường hoặc có mùi khét. Đặc biệt, không để trẻ ngủ cạnh các thiết bị đang sạc. Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên trang bị thiết bị báo khói, bình chữa cháy và hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.