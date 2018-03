Chạy thận 4 lần/tuần, cô gái 18 tuổi cần sự giúp đỡ

Phát hiện bị suy thận vào năm 16 tuổi, đó là điểm bắt đầu cho quãng thời gian Hằng phải sống tiếp những ngày tháng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Suốt 2 năm nay, em phải sống trong nỗi đau đớn, giày vò thể xác.

Chúng tôi gặp em Trần Thị Thúy Hằng (SN 2000), học sinh lớp 11C trường Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong phòng bệnh 401, khoa Xương khớp, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Khuôn mặt của cô bé 18 tuổi trông nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cánh tay em chi chít dấu mũi tiêm và những vết thâm đen loang lổ.

Rưng rưng nước mắt, bà Trần Thị Hòa (SN 1972), mẹ ruột của Hằng kể về quá trình con gái phải chống chọi với căn bệnh suy thận.

Khuôn mặt dễ thương của cô gái 18 tuổi hốc hác, nhợt nhạt vì bệnh tật.

Bà Hòa cho biết, vào năm 16 tuổi, Hằng thường xuyên xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở. Đưa con đi khám, bà như chết đứng khi nghe bác sĩ thông báo, Hằng mắc bệnh suy thận. Thời gian đầu, Hằng vừa điều trị, vừa đến trường học, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, sức khỏe yếu nên em không thể tiếp tục đi học được nữa.

Căn bệnh quái ác càng ngày càng nặng, khiến Hằng từ 1 đứa trẻ khỏe mạnh trở nên gầy gò, tiều tụy. Mỗi lần chạy thận, Hằng đều bị sốt cao, lên từng cơn co thắt, đau đớn hành hạ thể xác.

“Hằng là đứa con ngoan. Khi còn khỏe mạnh, nhận thức được gia đình hoàn cảnh nên ngoài giờ đi học, em lại phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Giờ đây, nhìn đứa con gái khỏe mạnh ngày nào phải sống trong đau đớn, người làm mẹ như tôi xót xa lắm. Căn nhà đang ở, vợ chồng tôi cũng đã cầm cố để lấy tiền chăm lo cho con. Chỉ cần con khỏe được ngày nào, vợ chồng tôi còn được nhìn thấy con ngày đó…”, bà Hòa nấc lên thành tiếng.

Theo tìm hiểu, Hằng là con út trong gia đình có 2 anh em. Người anh lớn của Hằng năm nay cũng vừa học xong đại học, mẹ làm ruộng còn bố làm công nhân cầu đường. Từ lúc phát hiện Hằng mắc bệnh hiểm nghèo, ông Trần Quốc Hùng (SN 1964, bố ruột Hằng) đã phải bỏ việc về quê cùng vợ chăm sóc con. Ngồi bên góc giường bệnh của Hằng, ông Trần Quốc Hùng cũng rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy con vật vã trong cơn đau.

Chị Hòa không cầm được nước mắt khi nói về bệnh tình của con gái.

Nói về bệnh tình của Hằng, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, khoa Xương khớp bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, người trực tiếp điều trị cho biết, bệnh của Hằng đã vào giai đoạn cuối, thận đã mất dần chức năng nên phải dùng máy để thay thế. Do những biến chứng của bệnh suy thận, giờ đây, em lại mắc thêm bệnh suy tim nặng. Do chức năng tim thấp dẫn đến Hằng luôn trong tình trạng bị khó thở. Ngoài ra, em còn bị tràn dịch màng phổi, u rê máu cao gây viêm màng phổi do dịch nhiều quá.

“Khi dịch màng phổi nhiều, chúng tôi lại phải chọc bớt. Mỗi tuần, Hằng phải chạy thận 3 lần, có lúc phù nhiều thì phải chạy đến 4 lần. Càng về giai đoạn cuối, bệnh nhân sẽ càng cảm thấy rất khó chịu và đau đớn. Trường hợp của Hằng, các bác sĩ và y tá bệnh viện hết sức thương cảm”, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng nói.

Xót xa trước hoàn cảnh, bệnh tình của cô học trò, thầy Trịnh Văn Huệ, Hiệu trưởng trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: “Hằng chăm ngoan và có học lực rất khá. Từ đầu năm học lại đây, sức khỏe của em yếu hơn nên thường xuyên phải nghỉ học vào viện điều trị. Ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người nhưng lại bị mắc căn bệnh quái ác nên thầy cô, bạn bè ai cũng thương xót cho em. Các thầy cô giáo và bạn bè cũng thường xuyên đến thăm và động viên tinh thần để em tiếp tục cố gắng chống chọi với bệnh tật”.

Em Trần Thị Thúy Hằng đang cần lắm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em có điều kiện chạy chữa, vượt qua bệnh tật, có thể tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về:

Bà: Trần Thị Hòa, trú thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 01672301536

Hoặc: Văn phòng đại diện tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên – Báo điện tử Người Đưa Tin.

Số tài khoản: 220 0101 0767776, ngân hàng MaritimeBank, chi nhánh Nghệ An.

Ngân Hà