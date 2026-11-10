Cháy tàu sắt gần cầu Cửa Lấp

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/11, người dân phát hiện tàu sắt mang số hiệu SG-66722-TS đang neo đậu tại khu vực cảng Phước Tỉnh, gần cầu Cửa Lấp, xã Long Hải, TP.HCM bất ngờ bốc cháy nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực giữa và phía sau tàu, sau đó nhanh chóng lan rộng. Cột khói đen dày đặc bốc cao, có thể quan sát từ xa, khiến nhiều người dân trong khu vực không khỏi lo lắng.

Hiện trường chiếc tàu sắt bị cháy.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực cảng có nhiều tàu cá đang neo đậu gần nhau. Điều này làm gia tăng nguy cơ đám cháy lan sang các phương tiện thủy lân cận, đe dọa tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động 3 phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Các lực lượng khẩn trương triển khai đội hình phun nước, tập trung khống chế ngọn lửa, đồng thời ngăn cháy lan sang những tàu cá đang neo đậu xung quanh. Đến khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường và các khu vực có nguy cơ phát sinh cháy trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản bước đầu được xác định hơn 25 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.