Cháy tàu hàng ở Biển Đen, 8 thủy thủ mất tích

Theo giới chức Romania, hai con tàu bốc cháy trong đêm qua khi đang neo đậu gần cửa kênh Sulina, tuyến đường nối sông Danube với Biển Đen.

Cơ quan hải quân Romania cho biết đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu chở dầu Wine Trader mang cờ San Marino. Trong số 12 thành viên thủy thủ đoàn, 8 người mất tích, trong khi 4 người được xác nhận an toàn. Các đội cứu hộ đang triển khai tìm kiếm những người còn lại.

Bản đồ Biển Đen và các quốc gia trong khu vực. Ảnh: CC/Wiki

Một tàu khác mang tên Yara J, chuyên chở hóa chất và khí dầu mỏ, mang cờ Comoros, cũng bốc cháy trong cùng khu vực. Giới chức Romania chưa xác định được liệu con tàu có bị tấn công hay không. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu này đều an toàn.

Hai con tàu gặp sự cố gần cửa kênh Sulina, nơi nhiều tàu hàng thường neo đậu để chờ lưu thông qua tuyến đường thủy do thời tiết bất lợi hoặc tình trạng ùn tắc.

Các vụ cháy xảy ra trong bối cảnh nhiều tàu chở hàng gần bờ biển Romania và Bulgaria, hai thành viên NATO, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong 10 ngày trước đó. Những vụ tấn công này khiến ít nhất 23 thủy thủ thiệt mạng.

Romania có đường biên giới dài 614 km với Ukraine, phần lớn chạy dọc theo sông Danube. Hai tàu Wine Trader và Yara J đều gặp sự cố gần tuyến vận tải quan trọng nối các cảng trên sông Danube với Biển Đen.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Biển Đen gia tăng trong những tháng gần đây đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn thương mại quốc tế và nguồn cung lương thực. Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới.