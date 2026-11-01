Cháy tàu cá, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

Khoảng 0 giờ ngày 1/11, tàu cá mang số hiệu KH-06798 TS của gia đình ông Trần Văn Vũ, trú tại tổ dân phố Văn Đăng 2, phường Bắc Nha Trang, xảy ra hỏa hoạn khi đang neo đậu tại vùng biển gần cảng cá Vĩnh Lương.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin rồi nhanh chóng lan rộng. Do tàu neo đậu cách bờ khá xa, việc tiếp cận và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy tàu cá.

Sau nhiều giờ, đám cháy khiến khu vực cabin và phần đuôi tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu không có người.

Được biết, trước khi xảy ra sự cố, gia đình ông Vũ đã đưa ghe lên bờ sửa chữa trong khoảng 2 tuần. Ngày 31/10, sau khi đi biển trở về, tàu tiếp tục neo đậu thì xảy ra cháy.

Thiệt hại về tài sản bước đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Sau vụ việc, gia đình đã kéo phần xác tàu vào bờ. Thiệt hại về tài sản bước đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ các tình tiết liên quan.