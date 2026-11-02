Cháy tàu cá lúc nửa đêm
Khoảng 0 giờ ngày 1-11, tàu cá mang số hiệu KH-06798 TS của ông Trần Văn Vũ (trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang neo đậu tại khu vực biển gần cảng cá Vĩnh Lương thì xảy ra cháy.
Theo người dân, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin rồi nhanh chóng lan rộng, thời điểm cháy trên tàu không có người. Do tàu neo cách bờ khá xa nên việc tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ bị lửa thiêu rụi, khu vực cabin và phần đuôi tàu gần như bị cháy hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chay-tau-ca-luc-nua-dem-post360347.html