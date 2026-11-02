Cháy tàu cá lúc nửa đêm

Xác tàu cá bị cháy được kéo vào bờ.

Theo người dân, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin rồi nhanh chóng lan rộng, thời điểm cháy trên tàu không có người. Do tàu neo cách bờ khá xa nên việc tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ bị lửa thiêu rụi, khu vực cabin và phần đuôi tàu gần như bị cháy hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.