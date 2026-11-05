Cháy tại Trường THCS Kim Liên, Hà Nội: Một người tử vong

Cuối chiều 5/11, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên (mới), phường Kim Liên. Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Khu vực xảy ra đám cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát CC&CNCH đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy. Ảnh: CAHN

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, học sinh đang học tập tại các khối nhà cũng được sơ tán đến khu vực an toàn.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.