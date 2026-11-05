Cháy tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội): 1 người tử vong

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ tại hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, khoảng 12h18 phút ngày 5/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới, địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đến hiện trường triển khai nhiệm vụ. Lực lượng Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng được huy động phối hợp chữa cháy.

Chỉ khoảng 4 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà 1 tầng, bên trong có người mắc kẹt.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai các phương án dập lửa, khống chế đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan sang những công trình lân cận.

Lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong tại hiện trường vụ cháy

Song song với công tác chữa cháy và cứu nạn, nhà trường cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà đến khu vực an toàn. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường cũng được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đến 12h40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện một người đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.