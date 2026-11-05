Cháy tại khuôn viên Trường THCS Kim Liên, loạt xe cứu hỏa tới hiện trường

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do Trường THCS Kim Liên đang xây dựng, cải tạo lại cơ sở vật chất nên toàn bộ học sinh được bố trí học tại khu nhà tạm. Phát hiện đám cháy, nhà trường đã nhanh chóng tổ chức đưa học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 12h50, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên.

Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Khói bốc lên từ đám cháy.

Nhiều xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ cháy.

Mái tôn biến dạng tại dãy nhà bị cháy.

Các chiến sĩ chữa cháy tại hiện trường.

Lúc 13h34, hai xe cứu thương rời hiện trường.

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