Cháy tại khu chung cư Goldmark City

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 9h tại một căn hộ ở tầng 10 của một tòa chung cư tại Khu đô thị Goldmark City thuộc phường Phú Diễn, Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hệ thống báo cháy được kích hoạt, cư dân trong tòa nhà nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn.

Căn hộ xảy ra cháy. Ảnh: HL

Một số người dân sinh sống tại đây cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói đen từ căn hộ nhanh chóng lan ra hành lang và bốc lên các tầng phía trên. Nhiều gia đình vội vàng đưa trẻ nhỏ, người già rời khỏi căn hộ, di chuyển xuống phía dưới bằng cầu thang bộ.

Chị T.T.T, một cư dân tại khu đô thị Goldmark City, kể lại: “Lúc đầu tôi thấy chuông báo cháy vang lên, sau đó nhìn ra ngoài thì thấy khói đen bốc lên từ khu vực tầng 10. Mọi người trong tòa nhà khá lo lắng, ai cũng nhanh chóng thu xếp để di chuyển xuống dưới. Một số gia đình còn hỗ trợ người già và trẻ nhỏ thoát ra ngoài”.

Người dân nhanh chóng chạy nhanh xuống sân chung cư, theo dõi vụ cháy. Ảnh: TT

Một cư dân khác cho biết, khi phát hiện khói bốc lên, nhiều người dân đã chủ động thông báo cho bộ phận an ninh, ban quản lý tòa nhà để phối hợp xử lý. Không khí tại khu vực sảnh và sân chung cư trở nên khẩn trương khi nhiều cư dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khoảng 30 phút sau đám cháy được khống chế, không để lan rộng sang các căn hộ lân cận.

Lãnh đạo UBND phường Phú Diễn xác nhận vụ việc và cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.