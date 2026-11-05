Cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên

Tại hiện trường, cột khói bốc cao hàng chục mét tại dãy nhà học tạm lợp tôn của trường. Ngay sau khi đám cháy bùng phát, tất cả các học sinh đã được sơ tán sang các sân trường lân cận và khu vực xa điểm xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: NB

Sau khi nhận được tin báo, hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các lực lượng chức năng đã được điều đến hiện để làm nhiệm vụ.

Xe chữa cháy được huy động đến hiện trường thực hiện chữa cháy. Ảnh: NB

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được tiếp tục làm rõ.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.