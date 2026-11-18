Thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 5h ngày 18/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và số 13 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng thiết bị bảo hộ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thoát ra ngoài an toàn. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định đám cháy xuất phát từ phòng khách của một căn hộ tại tầng 8. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phá cửa, triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời tổ chức hướng dẫn, đưa 3 người dân gồm 1 người lớn và 2 trẻ em thoát nạn theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo Công an TP Hà Nội, cả 4 người dân trong căn hộ, gồm 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó, đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.