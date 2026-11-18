Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 5h03 ngày 18/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa.

Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phá cửa tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và tổ chức hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cả 4 người dân, gồm 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn và 1 người tự thoát ra ngoài trước đó đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.