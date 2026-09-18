Cháy tại chợ Kim Sơn (Quảng Ninh)

Lực lượng chức năng huy động phương tiện, nhân lực kịp thời khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 9 phút ngày 18/9, ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Quảng Ninh) đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với UBND, Công an phường Mạo Khê, ngành điện lực cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án dập lửa, cứu hộ và khoanh vùng chống cháy lan.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng chi viện từ Công an thành phố Hải Phòng đã được huy động đến hỗ trợ. Lãnh đạo phường Mạo Khê trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng, phương tiện đã được huy động tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (18/9), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các khu vực lân cận. Thông tin ban đầu xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: TTXVN phát

Theo người dân sống gần khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, ngọn lửa bốc lên rất nhanh tại các gian hàng kinh doanh quần áo, giày dép, đồ gia dụng và hàng ăn. Một tiểu thương kinh doanh giày dép tại chợ Kim Sơn chưa hết bàng hoàng chia sẻ, toàn bộ tài sản, hàng hóa của gia đình đã bị cháy hết.

Bà con tiểu thương mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn tất công tác cứu hộ để người dân nhanh chóng tái ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.