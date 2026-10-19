Cháy tại căn cứ quân sự Canada: 4 binh sĩ thiệt mạng, 39 người bị thương

Nhân viên cứu hỏa tiếp tục xử lý những điểm cháy sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Wainwright, Alberta, Canada. Ảnh Reuters.

Thảm kịch bắt đầu vào chiều 17/10 tại Căn cứ Lực lượng Vũ trang Canada (CFB) Wainwright khi các quân nhân đang thực hiện diễn tập. Sức gió lên tới 96 km/h tiếp thêm sức mạnh khiến ngọn lửa lan rộng dữ dội. Tính đến hiện tại, có tổng cộng 39 người phải nhập viện cấp cứu.

Thiếu tướng Wade Rutland, Chỉ huy Sư đoàn 1 Canada đóng tại Edmonton cách đó khoảng 210 km về phía tây, cho biết trận hỏa hoạn diễn biến nhanh và hiếm gặp". Ông chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự như vậy."

Thủ tướng Mark Carney nhận định đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất thời bình của lực lượng vũ trang nước này trên chính quê hương mình. "Cả quốc gia đang xót thương cho những thành viên của Lực lượng Vũ trang mà chúng ta đã mất," ông Carney phát biểu ngày 18/10, đồng thời cho biết đã chỉ đạo treo cờ rủ tại các tòa nhà liên bang trên toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân. Theo Thủ tướng Carney, những người lính gặp nạn đến từ nhiều căn cứ quân sự trên khắp đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cũng thông báo sẽ sớm đến Wainwright để trực tiếp nghe báo cáo tình hình.

Công tác cứu hộ diễn ra vô cùng khẩn trương. Các lực lượng cứu hỏa quân sự và dân sự đã chiến đấu với trận lửa dữ xuyên đêm trong "những điều kiện tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được," Thủ tướng Carney cho hay. Các trực thăng cứu thương từ Edmonton và Saskatoon – cách Wainwright khoảng 300 km – đã được điều động đến hiện trường.

Theo Đài CBC News, đội ngũ y tế tại Edmonton đã ban bố tình trạng "báo động cam" – mã quy trình dành cho sự kiện thương vong hàng loạt – nhằm điều phối tối đa năng lực y tế cho các nạn nhân được chuyển đến từ Wainwright.

Căn cứ CFB Wainwright là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Cơ động Canada, chuyên tổ chức các đợt diễn tập cho quân đội. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021, căn cứ này có 1.310 nhân viên quân sự và dân sự đồn trú.

Thị trấn Wainwright, với khoảng 6.600 dân, nằm ngay phía bắc của căn cứ. Chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa đã vượt qua hàng rào căn cứ và lan sang khu vực lân cận, nhưng chưa có lệnh sơ tán nào được ban bố. Đến nay, giới chức thị trấn thông báo hỏa hoạn dự kiến sẽ không lan rộng ra ngoài ranh giới hiện tại.