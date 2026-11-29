Chiều 29/11, một vụ cháy xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), khiến nhiều bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế hoảng hốt.

Theo hình ảnh từ video ghi lại, khoảng hơn 16h cùng ngày, khói đen dày đặc bốc lên từ một dãy nhà trong khuôn viên bệnh viện, nhanh chóng bao trùm cả khu vực. Vụ việc khiến hàng trăm người hốt hoảng chạy ra ngoài.

Đám cháy xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, xác nhận vụ cháy xảy ra tại phòng xét nghiệm hóa sinh của bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hàng trăm người chạy ra ngoài.

Theo ông Dũng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản chưa được thống kê, các bộ phận liên quan đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá.

Lãnh đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin ban đầu nghi vụ cháy xuất phát từ sự cố chập điện thiết bị tại phòng xét nghiệm.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.