Cháy rừng tiếp tục lan rộng ở Indonesia

Trực thăng thả nước dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo ông Berton Panjaitan, quyền lãnh đạo Trung tâm dữ liệu, thông tin và liên lạc về thiên tai thuộc BNPB, gần 72.000 nhân viên mặt đất đã được triển khai tại các tỉnh ưu tiên, trong khi số trực thăng phục vụ thả nước và tuần tra tăng lên 51 chiếc.

Ngoài các khu vực này, đám cháy còn ảnh hưởng hơn 1.044ha đất rừng, nhưng mới có 44ha được dập tắt.

Tình trạng cháy rừng, thường liên quan đến hoạt động phá rừng và thời tiết khô hạn, đang gây khói mù tại Indonesia và các nước láng giềng.

Tại Kuala Lumpur, Malaysia và Indonesia đang xem xét ký biên bản ghi nhớ về môi trường và biến đổi khí hậu, tập trung vào chia sẻ dữ liệu điểm nóng, giám sát khu vực nguy cơ cao và phối hợp ứng phó sớm.

Malaysia cũng đề xuất điều 1 máy bay chữa cháy, 3 trực thăng và khoảng 50 nhân viên hỗ trợ Indonesia. 2 bên vẫn đang thảo luận về hậu cần, nhân lực và trang thiết bị.

Ở cấp độ khu vực, Malaysia đề xuất thúc đẩy ngoại giao khoa học và thành lập quỹ hỗ trợ phòng chống cháy rừng, kiểm soát khói mù. Các sáng kiến dự kiến được thảo luận tại hội nghị về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới của ASEAN vào tháng 12 tại Việt Nam.